ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ALIMI

Her sene birçok il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü, bünyesinde olan okullardaki öğretmen ihtiyacını 1 yıllığına tamamlamak için ücretli öğretmen alımı yapmaktadır. 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasına 1 ay kala adayların en çok merak ettiği konu ise ücretli öğretmenlik başvurusunun ne zaman başlayacağı, başvuru şartlarının ne olacağı konuları oldu. Biz de kamu bulteni olarak bu yazımızda ücretli öğretmenlik başvuru bilgileri hakkında detaylara yer verdik.

Geçen sene Eylül ayının ortasında okullar açılmış, ücretli öğretmenlik başvurusu ise Ağustos ayının sonunda başlamıştı. Buna göre bakacak olursak 31 Ağustos 'ta açılacak 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurusunun Kurban Bayramı'ndan sonra Ağustos ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.