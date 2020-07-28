



Araştırmada ortaya çıkan bulgular şöyle sıralanıyor:

- Araştırmaya katılanların yüzde 34'ü kripto paraya güveniyor.

- En çok işlem yapanlar yüzde 68.7 ile Y Kuşağı'nın temsilcileri.

- Eğitim düzeyi arttıkça kripto para yatırımları da artıyor. Kripto para ile işlem yapanların yüzde 87.3'ünü lise ve üniversite mezunları oluşturuyor.

- Kripto para ile işlem yapanların yüzde 75.3'ü ücretli çalışanlar.

- Kripto parayı duyanlar arasında erkek ve kadınların oranı çok yakınken, işlem yapan her beş kişiden biri kadın.