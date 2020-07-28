



Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 28.07.2020 tarihli ve 9109 sayılı Kararı ile

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenecek YMSK'lar için 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı mezkur Kurul Kararı ile getirilen muafiyetin yalnızca yurt içi ya da yurt dışı TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak kaydıyla getirildiğinin netleştirilmesine ve bu muafiyete ilave olarak, tezgah üstü piyasada hesap operatörü olarak bildirilen yurtiçi banka ile veya BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında YMSK'nın döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemlerinin ve YMSK'ların yalnızca yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilen TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak taahhüdü ile yabancı yerleşik sahipliğindeki TL hesaba yapacağı kısa vadeli fonlama işlemlerinin