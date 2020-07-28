ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğu yeni indirimlerle daha şimdiden merak konusu oldu. ŞOK'ta bu hafta Mona Saç Kurutma Makinesi, Trend Saç Düzleştirici, Oto Termos, Dış Kaplamalı Oto Termos ve Termos Piknik Çantası ürünleri ön plana çıktı. Hafta içi fırsatlarını öğrenip değerlendirmek isteyenler ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğunu detaylı bir şekilde incelemek için araştırma yapıyor. İşte haftanın kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat bilgileri...
ŞOK 29 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Mona Saç Kurutma Makinesi
• Max. 1000W Güç
• 2 kademeli hız ayarı
• Soğuk hava üfleme özelliği
• Kolay asma halkası
• Aşırı ısınma emniyeti
Trend Saç Düzleştirici
• Seramik kaplama geniş plakalar
• Islak ve kuru saçta kullanabilme
• Max. 200° derece ısınma
• Çıkarılabilir buhar kapakları
• 20 Saniyede hızlı ısınma özelliği
Colgate Clean Diş Fırçası
Mutfak, bakım ve deterjan ürünleri
Bakım ürünleri
Pınar Süzme Peynir
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR
Termos Piknik Çantası
Üç Bölmeli Saklama Kabı
Çocuk Spor Ayakkabı
Bahar Piknik Seti
• 6 Kişilik
• 32 Parça
• 6 Adet Kaşık, çatal, bıçak, servis tabağı, bardak