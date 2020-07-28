ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğu yeni indirimlerle daha şimdiden merak konusu oldu. ŞOK'ta bu hafta Mona Saç Kurutma Makinesi, Trend Saç Düzleştirici, Oto Termos, Dış Kaplamalı Oto Termos ve Termos Piknik Çantası ürünleri ön plana çıktı. Hafta içi fırsatlarını öğrenip değerlendirmek isteyenler ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğunu detaylı bir şekilde incelemek için araştırma yapıyor. İşte haftanın kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat bilgileri...

ŞOK 29 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU