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    • 28.07.2020 20:51
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    • 28.07.2020 20:51
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    yla çeşitli indirimler geliyor! İşte 'ta haftanın indirimli ürünleri

    yarın çeşitli indirimlerle ön plana çıktı. Bu kapsamda yarın marketlere gelen indirimli ürünleri merak edenler kataloğları incelemek istiyor. aktüel kataloğda Mona Saç Kurutma Makinesi, Trend Saç Düzleştirici, Oto Termos, Dış Kaplamalı Oto Termos ve Termos Piknik Çantası dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta yarın neler indirimli satılacak? İşte ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri...

    ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğuyla indirimler geliyor!

    ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğu yeni indirimlerle daha şimdiden merak konusu oldu. ŞOK'ta bu hafta Mona Saç Kurutma Makinesi, Trend Saç Düzleştirici, Oto Termos, Dış Kaplamalı Oto Termos ve Termos Piknik Çantası ürünleri ön plana çıktı. Hafta içi fırsatlarını öğrenip değerlendirmek isteyenler ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğunu detaylı bir şekilde incelemek için araştırma yapıyor. İşte haftanın kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat bilgileri...

    ŞOK 29 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Mona Saç Kurutma Makinesi

    • Max. 1000W Güç
    • 2 kademeli hız ayarı
    • Soğuk hava üfleme özelliği
    • Kolay asma halkası
    • Aşırı ısınma emniyeti

    Trend Saç Düzleştirici

    • Seramik kaplama geniş plakalar
    • Islak ve kuru saçta kullanabilme
    • Max. 200° derece ısınma
    • Çıkarılabilir buhar kapakları
    • 20 Saniyede hızlı ısınma özelliği

    Colgate Clean Diş Fırçası

    Mutfak, bakım ve deterjan ürünleri

    Bakım ürünleri

    Pınar Süzme Peynir

    25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

    Termos Piknik Çantası

    Üç Bölmeli Saklama Kabı

    Çocuk Spor Ayakkabı

    Bahar Piknik Seti

    • 6 Kişilik
    • 32 Parça
    • 6 Adet Kaşık, çatal, bıçak, servis tabağı, bardak
    Haberler Ekonomi ŞOK 29 Temmuz aktüel kataloğuyla çeşitli indirimler geliyor! İşte ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri
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