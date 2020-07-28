Karadeniz bölgesinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık fiyatlar dün belli oldu. Üreticiler alım fiyatlarının ne kadar olacağını merakla bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının hemen ardından önemli açıklamalar yaparak fındık alım fiyatlarını da vatandaşlara duyurdu. Peki, fındık fiyatları ne kadar oldu? Ordu-Giresun fındık alım kilo fiyatı kaç TL? İşte detaylar...

2020 FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Giresun kalite kabuklu fındık: 22, 5 lira

Levant kalite kabuklu: 22 lira