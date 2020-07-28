Karadeniz bölgesinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık fiyatlar dün belli oldu. Üreticiler alım fiyatlarının ne kadar olacağını merakla bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının hemen ardından önemli açıklamalar yaparak fındık alım fiyatlarını da vatandaşlara duyurdu. Peki, fındık fiyatları ne kadar oldu? Ordu-Giresun fındık alım kilo fiyatı kaç TL? İşte detaylar...
2020 FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Giresun kalite kabuklu fındık: 22, 5 lira
Levant kalite kabuklu: 22 lira
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik" ifadelerini kullandı.
TRABZON VE GİRESUN'DA FINDIK HASAT VE İHRAÇ TARİHLERİ BELİRLENDİ
Trabzon ve Giresun'da fındık toplama tarihleri belirlendi. Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla komisyon toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, Trabzon il merkezi ve ilçelerinde fındık hasadının, sahil kesiminde (0-250 metre) 8 Ağustos, orta kesimde (251-500) 12 Ağustos ve yüksek kesimlerde (500 metre üzeri) 20 Ağustos'ta yapılması kararlaştırıldı.
Öte yandan, her bölge için belirlenen hasat tarihinden 7 gün sonra ise fındık ihracatına izin verilmesine karar verildi.
GİRESUN
Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 ürünü fındık hasadı ve ihracatının başlayacağı tarihlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, ürün hasadına sahil kesimde 8 Ağustos, orta kesimde 13 Ağustos, yüksek kesimde ise 20 Ağustos'ta başlanacağı belirtildi.
Fındık ihracatının ise her bir yükselti bölgesinde hasattan 7 gün sonra başlamasının kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, fındığın, komisyonca belirlenen tarihlerden önce değil, hasat olgunluğuna ulaştıktan sonra toplanması gerektiği vurgulandı.