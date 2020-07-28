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    • Ekonomi
    • 28.07.2020 Gazete
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    ye 382 TL zam! Emekli ek ödemelerinde ne kadar artış olacak?

    Tüm lere her ay verilen ek ödemede artış gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), ‘Maaşın yüzde 4’ü yerine yüzde 8-10’u olsun’ diyor. Peki, Türkiye Emekliler Derneği'nin emekli ek ödemeleri ile ilgili talebi hayata geçerse gelirlerde ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

    Emekliye 382 TL zam

    Emeklilerin; yılda 2 kez ikramiye, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle kazancı artıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olurken; emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirtiyor, yükseltilmesini istiyor.



    EN YÜKSEK 637 TL
    Türkiye Emekliler Derneği     (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.



    Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.



    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye, 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.
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