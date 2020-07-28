Pazarlık şansını deneyin



Son dönemde bankalar kart aidatından vazgeçmek istemiyor. Yani iptal ettirmeye çalışsanız da bu çok mümkün olmuyor. Bazı bankalar müşteri portföyünü artırmak için kart aidatından vazgeçebiliyor. Bu nedenle önce bankanızla aidat pazarlığı yapın. Sonuç alamazsanız alternatif kredi kartlarını araştırın.

Bunları bir yere not edin!



✘Kredi kartı sözleşmesi imzalanmış olsa bile kredi kartı kullanılmadığı sürece aidat yansıtılamaz.

✘Kesintisiz 180 gün boyunca kullanılmayan kredi kartı hareketsiz kabul edilir ve hareket görmediği sürece aidat ödenmez.

✘Daha önce kart aidatı yansıtılmış ve kart 180 gün hareketsiz kalmışsa, banka 12 ay içinde tahsil edemediği aidattan vazgeçer.

✘Her bankanın aidatsız kredi kartı ürünü çıkarma zorunluluğu var.

✘Ücretsiz kredi kartı başvurularını reddeden banka, bu başvuruya istinaden aidatlı kredi kartı veremez.

✘Aidatsız kartın limiti, aynen aidatlı karttaki kadar olmak zorunda.

✘Aidat ödenen kredi kartları limiti aynı kalmak şartıyla aidatsız kart ile değiştirilebilir.

✘Aidatlı kartı, aidatsız kartla değiştirmek isteyenlere bankalar, herhangi bir ek şart getiremez.

✘Tüketicilere sunulan 'sanal kredi kartları'ndan aidat alınamaz.

✘Ek kartlar için asıl kart aidatının en fazla yarısı kadar aidat alınabilir.

✘100 liralık aidat ödenen kartta, ek kart için en fazla 50 lira aidat alınabilir.

✘Bir takvim yılında herhangi bir nedenle kredi kartını iki defa yenileyenden bankalar ek ücret ve aidat talep edemez.

✘İkiden fazla yenilenen kartlardan ise sadece kart basım maliyeti alınabilir.

✘Kartın borç bakiyesi ve taksidi olsa dahi, tüketici talep edince bankalar kartı iptal etmek zorunda.

✘İptal edilen kartın borcu devam etse de kredi kartı aidatı bu süre boyunca alınamaz.

Aidatsızın da avantajları var



Aidatsız kartlarda taksit, puan, bonus veya kampanyalardan yararlandırma gibi ek avantajlar bankaların inisiyatifinde. O yüzden iyi araştırın. Bazı aidatsız kartların özellikleri aidatlı kart gibi. Bazı bankalar anlaşmalı olduğu üye iş yerlerinde hem puan hem de taksit avantajı sunuyor. 'Aidatsız kartta taksit yok' söylemi bir efsane. Bankalar belli ücret karşılığında yapılan harcamaları taksite bölüyor, ödemeleri erteliyor. Aidatsız kartla 12 ay taksitle nakit avans dahi çekilebiliyor.