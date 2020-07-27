Enerjide dönüşümün, teknolojik ilerlemeyle ham madde üretimine bağlı olduğunu ve Türkiye'nin son yıllarda bu alanlarda önemli adımlar attığını belirten Şentürk, "Günümüzde jeotermal kaynaklardan doğrudan elektrik sektöründe, ikincil kullanım ve yatırımlar sayesinde ise seracılık, kurutma, termal turizm gibi sektörlerde yararlanılıyor. Yeni Zelanda ve ABD gibi bazı ülkelerde jeotermal kaynaklarda ticari değeri yüksek elementler bulunduğu ve buradan geri kazanılan metalik maden potansiyelinin işletilebilecek düzeyde olduğu biliniyor. Araştırmalar, jeotermal akışkanların pek çok metal maden ve mineralce zengin olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şentürk, jeotermal akışkandan elde edilmesi hedeflenen kimyasal içeriğin, jeolojik yapıyla ilişkili olduğuna işaret ederek jeotermal sahaların ısı potansiyelleri başta olmak üzere, tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.