ONS ALTIN 2000 DOLAR OLUR MU?

Enver Erkan - Tera Yatırım Ekonomisti: Küresel piyasalarda doların keskin düşüşünün devam etmesi ve küresel ekonomik büyümeyle ilgili soru işaretlerinin sürmesi altına olan talebi artırıyor. Bu kapsamda performansını yükselten altın fiyatları, son yükselişle beraber 2000 dolar ve üzerinin de önünü açmış görünüyor. Bono piyasasında faizler dip seviyelerde kalmaya devam ediyor. Hem ekonomiyle ilgili endişelerden kaynaklı güvenlik talebi, hem de başta deflasyon olmak üzere yeni vaka artışlarının artırdığı ekonomik endişeler kapsamında altın ve bono piyasasında risk fiyatlaması var, buna karşılık hisse senetleri duruma hala uyumsuzluk gösteriyor. Hisse senetlerinde bir düzeltme sekansı yaklaşmaktadır, muhtemelen bunu da ABD'de seçim fiyatlaması ile beraber göreceğiz.

Negatif reel faiz oranları ve başta Fed olmak üzere merkez bankalarının genişlemesini sürdüreceği beklentileri geniş perspektifte de altın ve gümüşte daha yüksek seviyeler göreceğimize işaret ediyor. Yatırımcılar talebi artırıyor, ETF'ler 2009 yılından sonraki en yüksek seviyelerde…

TL bazlı altın fiyatları da bu güvenlik talebinden istifade ederek global altın fiyatını takip etmeyi sürdürmektedir.