Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, asgari ücret desteğinin devam ettiğini söyleyerek 2018 yılından bu yana yapılan asgari ücret zammı ile ilgili, "Asgari ücrete yüzde 45 zam yaptık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2324 liraya biz çıkardık." dedi. İşte tüm detaylar sayfamızda. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SON 2 YILDA YÜZDE 45 ZAM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada , asgari ücret desteğinin devam ettiğini söyleyerek 2018 yılından bu yana yapılan asgari ücret zammı ile ilgili, "Asgari ücrete yüzde 45 zam yaptık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2324 liraya biz çıkardık." dedi.
ASGARİ ÜCRETTE BİR İLK
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette geçen yıl bir ilk olduğunu , asgari ücret tespit komisyonunda oy birliği ile asgari ücret zammının belirlendiğini söyledi.
ASGARİ ÜCRETTE 8 'İNCİ OLDUK
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Reel asgari ücreti yüzde 134 arttırmış olduk. Böylece asgari ücretin satın alma gücüne göre AB arasında 13 'üncü sıradan 8 'inci sıraya yükselttik." dedi.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70