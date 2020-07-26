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    • Ekonomi
    • 26.07.2020 Gazete
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    Arı sütüne talepler arttı! 7-8 bin liradan satılıyor...

    Corona salgını sonrası bağışıklığı güçlendiren besinlere ilgi arttı. 'da 40 yıldır arıcılık yapan arı sütünde taleplere yetişemediğini açıkladı. Arı sütünün kilosunu 7-8 bin liraya sattığını açıkladı.

    Akıl k'arı' değil!
    Corona salgını sonrası bağışıklığı güçlendiren besinlere ilgi arttı. 'da 40 yıldır arıcılık yapan arı sütünde taleplere yetişemediğini açıkladı. A sütünün kilosunu 7-8 bin liraya sattığını açıkladı.
    Haberler Ekonomi Arı sütüne talepler arttı! 7-8 bin liradan satılıyor...
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