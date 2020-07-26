Arı sütüne talepler arttı! 7-8 bin liradan satılıyor...
Corona salgını sonrası bağışıklığı güçlendiren besinlere ilgi arttı. Tekirdağ Saray'da 40 yıldır arıcılık yapan Tuncer Çalışkan arı sütünde taleplere yetişemediğini açıkladı. Arı sütünün kilosunu 7-8 bin liraya sattığını açıkladı.
Corona salgını sonrası bağışıklığı güçlendiren besinlere ilgi arttı. Tekirdağ Saray'da 40 yıldır arıcılık yapan Tuncer Çalışkan arı sütünde taleplere yetişemediğini açıkladı. Arısütünün kilosunu7-8 bin lirayasattığını açıkladı.