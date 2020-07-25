Bu kapsamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birlikleri gerçekleştirildiğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur. Yapılan iş birlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır."