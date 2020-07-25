Temmuz ayı sıfır ve ikinci el araba fiyatları, otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından özellikle kamu bankaları tarafından duyurulan uygun faizli taşıt kredisinin ardından merakla araştırılıyor. Fiat Doblo ve Fiorino'da "Şimdi al 2021'de öde" kampanyası duyuruldu. Kampanya kapsamında, kamu bankalarınca uygulanan "Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi" ile Fiat Egea model ailesi, Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor.

FİAT'TAN TEMMUZ AYI KAMPANYASI

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, kamu bankalarınca uygulanan "Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi" ile "İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı" felsefesiyle geliştirilen Fiat Egea model ailesi, Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor.

Kampanya çerçevesinde, ilk ödemeyi 6 ay erteleme fırsatı da kullanıcılarla buluşuyor.