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    • 25.07.2020 18:55
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    Şimdi al 2021'de öde fırsatı: dikkat çekiyor! Doblo ve Fiorino'da...

    araç almayı düşünenler tarafından merak ediliyor. İnsanlar bir yandan firmaların yaptığı kampanyaları takip etmeye başladı. Bazı otomobil firmaları Temmuz ayı otomobil fırsatlarını duyurdu. Fiat temmuz ayı kampanyası kapsamında, kamu bankalarınca uygulanan "Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi" ile model ailesi, Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile alınabilecek.

    Temmuz ayı otomobil fırsatları dikkat çekiyor!

    Temmuz ayı sıfır ve ikinci el araba fiyatları, otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından özellikle kamu bankaları tarafından duyurulan uygun faizli taşıt kredisinin ardından merakla araştırılıyor. Fiat Doblo ve Fiorino'da "Şimdi al 2021'de öde" kampanyası duyuruldu. Kampanya kapsamında, kamu bankalarınca uygulanan "Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi" ile Fiat Egea model ailesi, Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor.

    FİAT'TAN TEMMUZ AYI KAMPANYASI

    Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, kamu bankalarınca uygulanan "Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi" ile "İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı" felsefesiyle geliştirilen Fiat Egea model ailesi, Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor.

    Kampanya çerçevesinde, ilk ödemeyi 6 ay erteleme fırsatı da kullanıcılarla buluşuyor.

    Şirket, tüketiciye en uygun faiz seçeneklerini ve ertelemeli ödeme kolaylığı sunarken, temmuz ayında geçerli olacak kampanya kapsamında satışa sunulduğu andan itibaren Türkiye sanayisine ve Fiat markasına önemli başarılar getiren, en çok tercih edilen otomobiller tüketici ile buluşacak.

    Fiat ayrıca, Egea Sedan modellerine özel sunduğu "otomatik vites hediye" kampanyasını da temmuz ayı boyunca sürdürüyor.

    DOBLO VE FİORİNO'DA "ŞİMDİ AL 2021'DE ÖDE" KAMPANYASI

    Kamu bankalarınca uygulanan "Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi" ile ay boyunca Fiat Doblo ve Fiorino modelleri, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor.

    Fiat Professional, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle temmuz ayında yeni bir satış kampanyasını hayata geçiriyor.

    Fiat Professional'den yapılan açıklamaya göre, kamu bankalarınca uygulanan "Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi" ile ay boyunca Doblo ve Fiorino modelleri, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor.

    Kampanyayla ilk ödemeyi 6 ay erteleme fırsatı da kullanıcılarla buluşuyor.

    JEEP COMPASS VE RENEGADE'DE "ŞİMDİ AL 2021'DE ÖDE" KAMPANYASI

    Temmuz ayı boyunca Jeep Compass ve Jeep Renegade satın alacak kişiler araçlarına hemen sahip olurken; ödemelerine 2021'de başlıyor.

    Jeep açıklamasına göre, temmuz ayında "En kabiliyetli küçük SUV Jeep Renegade" 100 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla, Jeep Compass ise maksimum 150 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.

    Jeep, Temmuz ayında "Şimdi al 2021'de öde" kampanyasını devreye alıyor. Bu kapsamda Jeep Renegade modelinde, 100 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı kullanıcılarla buluşurken, ödemeler Ocak 2021'de başlıyor.

    Üstelik kampanya kapsamında daha alt tutarlarda kredi kullanmak isteyenler, kendileri için en uygun ödeme planını da belirleyebiliyorlar.

    Hayallerinin rotasını Jeep Compass ile keşfetmek isteyenler ise maksimum 150 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanından faydalanıyorlar.
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