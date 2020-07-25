Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.07.2020 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2020 11:13
    ABONE OL

    ne zaman bitecek? son gün ne zaman? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

    MT 2. taksit ödeme son gün ne zaman? ne zaman bitecek? Hangi araç ne kadar ödeyecek? Yılda iki kez ödenen MTV ödemeleri için araç sahipleri araştırma yapıyor. Araba sahibi olanlar ve henüz Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini yapmayanlar MTV ödemeleri ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor.

    MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

    MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? Hangi araç ne kadar ödeyecek? Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için 2. taksit döneminde sona gelindi. Araç sahibi vatandaşlar da ödemelerin nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman?

    ÖDEME NASIL YAPILACAK?

    Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

    Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

    ÖDEME YAPMAYANLAR NE OLACAK?

    Ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayanlar için, ödenmesi gereken ücrete günlük olarak gecikme faizi uygulanacak.

    MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

    01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)

    0-1300 cc-964 lira

    1301-1600 cc-1678 lira

    1601-1800 cc-2964 lira

    1801-2000 cc-4670 lira

    01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)

    0-1300 cc-672 lira

    1301-1600 cc-1258 lira

    1601-1800 cc-2316 lira

    1801-2000 cc-3596 lira

    01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)

    0-1300 cc-376 lira

    1301-1600 cc-730 lira

    1601-1800 cc-1364 lira

    1801-2000 cc-2114 lira

    01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)

    0-1300 cc

    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

    964 lira

    Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

    1059 lira

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

    1156 lira

    1301-1600 cc

    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

    1678 lira

    Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası

    1846 lira

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

    2014 lira

    1601-1800 cc

    Matrahı 115 bin 900 lira

    3260 lira

    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

    3557 lira

    1801-2000 cc

    Matrahı 115 bin 900 lira

    5136 lira

    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

    5603 lira
    Haberler Ekonomi MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri