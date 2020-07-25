MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? Hangi araç ne kadar ödeyecek? Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için 2. taksit döneminde sona gelindi. Araç sahibi vatandaşlar da ödemelerin nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, MTV ödemeleri ne zaman bitecek? MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman?

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.