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    • Ekonomi
    • 24.07.2020 Gazete
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    Hazine ve Albayrak müjdeyi verdi: Esnafın borcu ertelendi

    Corona mağduru ın ları 3 ay süreyle ertelendi. Müjdeyi Hazine ve Albayrak verdi: Kepenk kapatıp salgına engel olan esnaf ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Kredi borçlarını erteliyoruz.

    Corona mağduru esnaf ve sanatkarın borçları 3 ay süreyle ertelendi. Müjdeyi Bakan Berat Albayrak verdi: Kepenk kapatıp salgına engel olan esnaf ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Kredi borçlarını erteliyoruz.




    ESNAFIN BORCU ERTELENDI
    COVİD-19 salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan aldıkları düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden" dedi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 30 Haziran ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz-30 Eylül döneminde vadesi dolacak borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi. Erteleme dönemi boyunca taksit-anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin vergiler kalan taksitlere eklenecek.



    İŞÇİ ÇIKARTMA YOK
    Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkartılacak.
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