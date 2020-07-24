





ESNAFIN BORCU ERTELENDI

COVİD-19 salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan aldıkları düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden" dedi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 30 Haziran ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz-30 Eylül döneminde vadesi dolacak borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi. Erteleme dönemi boyunca taksit-anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin vergiler kalan taksitlere eklenecek.