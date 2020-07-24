Son dönemde birçok yeni yatırımcı borsada işlem yaparken bunların bazıları sert yükselişlerde önemli paralar da kazandı, Ancak kaybedenler de oldu. Para dergisine görüşlerini aktaran Stratejist Ahmet Mergen, yeni yatırımcılara uyarılarda bulunuyor:
"Sert yükselişler birçok yatırımcının kısa sürede büyük para kazanmasına ön ayak olmuş olabilir. Birçok kişi borsanın çok kolayca para kazanılabilen bir yer olduğu kanısına da varabilir. Uygun şartlarda bir de konjonktür tam oturursa haklı da olabilirler ama galeyana gelip çılgınca oradan oraya zıplarken çekirge misali bir yerde de takılıp kalabilir ve kazandıklarını kaybederler.
Yeni gelen yatırımcılara tavsiyem, başkalarının kısa sürede kazandıklarına bakarak, 'Biz de şimdi girersek aynı şekilde kazanırız' düşüncesine kapılmamalarıdır. Fiyatlar artık ucuz değil. Şu 3 ayda 8-10 misli artan senette sizde 10 misli kazanç beklemekte iseniz sizden önce alanlar doğal olarak 100 misli para kazanmış olacak ve satış kısmına gelindiğinde size de pazarı bırakmazlar.
Borsaya gelmek isteyenler, kısa sürede para kaybedebileceklerini de bilmeliler.
Servetinizin tamamını değil ama tamamını kaybettiğinizde bile sizi üzmeyecek miktarda bir parayı borsaya yatırabilirsiniz. Böylesi bir yatırımda Türkiye'yi üst lige taşıyacak ana firmalar ve yaşamakta olan ve gelecekte yaşamaya devam edecek 5G sanayi devriminde diğer uluslararası şirketlerin karşısında başarıyla rekabet edebilecek şirketler tercih edilmeli."
GÜNEŞE GÜVENEN KAZANACAK
Hükümetin duyurduğu yeni ihaleler, yenilenebilir enerjiye yatırım yapanların kazanacağını gösteriyor. Güneşte toplam bin megavat mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi, Ekim'de gerçekleştirilecek. Para dergisinin haberine göre; 36 ilde güneş enerjisine dayalı 10, 15 ve 20 MW arasında değişen 74 yarışma 19-23 Ekim arasındaki 4 günde düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanında küçük ve orta ölçekli daha fazla yatırımcı yenilenebilir enerji üretimine dahil edilecek. Güneşte mini YEKA yarışmaları, sektörde TL ile yapılacak ilk ihale olacak.
UZMANDAN TEKNİK ANALİZ - PARA
PARA Dergisi yazarı Göksel Tekiner'in bazı hisse senetleriyle ilgili teknik analizleri şöyle:
TEKNOSA: Tepki denemelerinde güç kaybı sürüyor. 6.73 desteğinin altındaki hareketlerle pozisyondan azaltılabilir. Geri çekilmenin devamı halinde ise ilk etapta 6.46 desteğine gevşeme görebiliriz.
ŞEKERBANK: Hafta içinde etkili olan tepki alımlarının devamı görülüyor. Teknik göstergelerden pozitif görünümün sürüyor olması hareketin devamını destekler konumda. 1.72 ve 1.85 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak hedeflenebilir.