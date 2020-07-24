



Son dönemde birçok yeni yatırımcı borsada işlem yaparken bunların bazıları sert yükselişlerde önemli paralar da kazandı, Ancak kaybedenler de oldu. Para dergisine görüşlerini aktaran Stratejist Ahmet Mergen, yeni yatırımcılara uyarılarda bulunuyor:



"Sert yükselişler birçok yatırımcının kısa sürede büyük para kazanmasına ön ayak olmuş olabilir. Birçok kişi borsanın çok kolayca para kazanılabilen bir yer olduğu kanısına da varabilir. Uygun şartlarda bir de konjonktür tam oturursa haklı da olabilirler ama galeyana gelip çılgınca oradan oraya zıplarken çekirge misali bir yerde de takılıp kalabilir ve kazandıklarını kaybederler.