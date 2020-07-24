A101 25 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri fırsatlarla dolu dolu geliyor. Haftanın yıldızları adlı kataloğda yer alan ürünleri öğrenmek isteyenler özellikle akşam saatlerinde A101'e neler geleceğini öğrenerek ona göre alışveriş listesi hazırlamak istiyor. Bu kapsamda A101 25 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri çok araştırılıyor. İşte A101'de haftanın indirim fırsatları
A101 25 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Palette Göz Alıcı Saç Boyası Çeşitleri
Yiyecek ve içecek ürünlerinde %34'e varan indirim
Yiyecek ve içecek ürünlerinde %34'e varan indirim
Dondurulmuş Pasta Çeşitleri ve Tatlı Malzemeleri
10 TL ve üzeri alışverişlerde Doğuş Karadeniz Tiryaki Siyah Çay 11,50 TL
Orkide Omega 3 Sıvı Yağ 9,95 TL fırsatıyla
10 TL ve üzeri alışverişlerde Doğuş Çay 11,95 TL fırsatıyla
Saklama Kabı ve Çay Bardağı çeşitleri
Kombinet Dana Kuşbaşı ve Dana Kıyma
Meyve ürünlerindeki indirimler