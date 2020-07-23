



HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 80,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 79,9 iken, Temmuz ayında %0,9 oranında artarak 80,6 oldu.



GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 82,2 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 85,5 iken, Temmuz ayında %3,9 oranında azalarak 82,2 oldu.



İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 61,0 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Haziran ayında 62,1 iken, Temmuz ayında %1,7 oranında azalarak 61,0 oldu.



TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 19,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 23,1 iken, Temmuz ayında %14,0 oranında azalarak 19,9 oldu.