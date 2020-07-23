Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

ABD ve Çin arasındaki artan gerilime rağmen ABD hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine yönelik Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile anlaşma yapması ve açıklanan konut satışları verisinin ardından dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de ikinci el konut satışları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 20,7 ile tüm zamanların en yüksek artışını kaydetti.