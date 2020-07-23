Maserati, tarihinin ilk elektrikli modeli olan Ghibli Hybrid'i görücüye çıkardı. Performansla beraber, daha az yakıt tüketimi ve emisyon seviyesini hedefleyen Ghibli Hybrid'de; 48 voltluk bataryalı hibrit sistemi ile 330 HP güç ve 450 Nm tork değeri sunan benzinli motor yer alıyor. Araç, 5.7 saniyede 100 km'ye çıkıyor.
Bilgi-eğlence sistemiyle dikkat çeken Ghibli Hybrid'in üretimine Eylül ayından itibaren başlanacak.
Bilgi-eğlence sistemiyle dikkat çeken Ghibli Hybrid'in üretimine Eylül ayından itibaren başlanacak.