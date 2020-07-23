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    • Ekonomi
    • 23.07.2020 Gazete
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    ’nin ilk elektriklisi görücüye çıktı

    , tarihinin ilk elektrikli modeli olan 'i görücüye çıkardı. Performansla beraber, daha az yakıt tüketimi ve emisyon seviyesini hedefleyen Ghibli Hybrid'de; 48 voltluk bataryalı hibrit sistemi ile 330 güç ve tork değeri sunan benzinli motor yer alıyor. Araç, 5.7 saniyede 100 km'ye çıkıyor.

    Maserati’nin ilk elektriklisi
    Maserati, tarihinin ilk elektrikli modeli olan 'i görücüye çıkardı. Performansla beraber, daha az yakıt tüketimi ve emisyon seviyesini hedefleyen Ghibli Hybrid'de; 48 voltluk bataryalı hibrit sistemi ile 330 güç ve tork değeri sunan benzinli motor yer alıyor. Araç, 5.7 saniyede 100 km'ye çıkıyor.

    Bilgi-eğlence sistemiyle dikkat çeken Ghibli Hybrid'in üretimine Eylül ayından itibaren başlanacak.
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