Tüm satışların içindeki ipotekli satış adedi ise önceki yılın aynı ayında gerçekleşen ipotekli konut satış adedine göre yüzde bin 287 artış ile 101 bin 504 adet olarak gerçekleşti. 2019 haziran ayında en çok yüzde 1,55'e kadar inen konut kredisi faiz oranı, kamu bankalarının kampanyası ile yüzde 0,64' e kadar düştü.