Değerli madenlerdeki yükselişle birlikte gözler dolar ve euro gibi döviz kurlarındaki son duruma çevrildi. Dün 6,82 - 6,85 bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,8511'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından hareketli bir seyir gösterdi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 23 Temmuz canlı döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?