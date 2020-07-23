Değerli madenlerdeki yükselişle birlikte gözler dolar ve euro gibi döviz kurlarındaki son duruma çevrildi. Dün 6,82 - 6,85 bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,8511'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından hareketli bir seyir gösterdi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 23 Temmuz canlı döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 413 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 413 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 409 bin 310 lira, en yüksek 415 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 413 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 181 milyon 878 bin 268,24 lira, işlem miktarı ise 2.895,59 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 207 milyon 986 bin 904,23 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları, yeni günün ilk işlem saatlerinde karışık bir seyir izliyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak azalarak 375 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 13.160 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 6.224 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 7.383 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 5.054 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 20.587 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,16 seviyesini etmesi sonrası şu dakikalarda 1,1580'den, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2720'den işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak aşıya ilişkin olumlu haber akışının risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti.
Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 tedavisi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını artırdığını ancak ABD hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine yönelik Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile anlaşma yapmasının piyasalarda olumlu karşılandığını kaydetti.
Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,3 azalışla 3.322 puandan tamamladı.
Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 2.216 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 artışla 38.081,73 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 25.223 puanda seyrediyor.
Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle pay piyasalarında işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 107,09 seviyelerinde dengelendi.