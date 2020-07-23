Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek en düşük ücrettir. Geçtiğimiz 1 Ocak tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklamayla Asgari ücret ne kadar? Sorusu yanıt bulmuş ve 2020 AGİ tablosu da belirlenmişti. Bu bağlamda vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR, KAÇ TL?
Açıklanan resmi rakamlara göre 2020 brüt asgari ücret 2 bin 943 lira olarak belirlendi.
2020 NET ASGARİ ÜCRET MİKTARI KAÇ TL?
2020 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi.
AGİ 2020 NE KADAR, KAÇ TL?
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
2020 AGİ TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ ÜCRETLİ BİR ÇALIŞAN GÜNDE EN ÇOK KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİR?
Asgari ücretli ve diğer ücretliler için haftalık çalışma saati EN FAZLA 45 SAATTİR. Haftanın 6 günü çalıştığı varsayımıyla bir asgari ücretli haftada 7,5 saattir.
Haftada bir gün ücretli yasal izinli olduğu için 26 günlük süre zarfın
ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek;
EN DÜŞÜK MAAŞI temsil etmektedir.