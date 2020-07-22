Sezon bitmeden rekor kırıldı! Cumhuriyet tarihinin en yükseği

AVUSTURYA, İTALYA VE İNGİLTEREYE İHRACAT İKİYE KATLANDI

Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine giden Türk kirazında en fazla ihracat artışı Avusturya pazarında yaşandı. Bu ülkeye geçen yıl 5 milyon 844 bin dolarlık kiraz ihracatı yapılırken rakam bu yıl yüzde 121 artarak 12 milyon 926 bin dolara çıktı.

İtalya'ya ihracat yüzde 113 artarak 6 milyon 188 bin dolara yükseldi, İngiltere'ye de yüzde 121 artışla 3 milyon 354 bin dolarlık ihracat yapıldı

Geçen yıl açılan Çin pazarında ise rakam 4 milyon doları geçti.

"HEDEFİMİZİ 250 MİLYON DOLAR OLARAK REVİZE ETTİK"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, sezon başında kiraz ihracatında hedeflerini 200 milyon dolar olarak belirlediklerini anımsattı.

Hedefi şimdiden yakalamanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Uçak, "Pandemi sürecinde Türk gıda ürünlerine artan talep kirazda da görüldü. Kalitesiyle bu yıl bir adım öne geçen Türk kirazında sezon sonuna kadar 250 milyon dolarlık bir dış satım bekliyoruz. Hedefimizi 250 milyon dolar olarak revize ettik." diye konuştu.