Sanayi hisseleri borsayı geçti





Bu dönemde BIST- 100 Endeksi yüzde 41, mali endeks yüzde 38, Tüm- 100 Endeksi ise yüzde 105 prim yaptı. Türkiye'nin yerlilik oranını yüzde 20'lerden 70'lere çıkardığı savunma sanayisinin lokomotifi olan Aselsan'ın hisseleri, son 10 yılda yüzde 2 bin 589 arttı. Aselsan'ın 2010'un ilk çeyreğinde 183 milyon lira olan cirosu, 2020'de 2.6 milyar liraya çıktı. Bu dönemde BIST-30 Endeksi'nde yer alan Soda Sanayi yüzde bin 608, Ereğli yüzde 877, Kardemir yüzde 762, Şişecam yüzde 702 prim yaptı. Son 10 yılda Sasa yüzde 7 bin 400, Ege Endüstri yüzde 7 bin 361 değer kazandı.



6 AYDA BİN 324 YABANCI HİSSE ALDI

Borsa İstanbul'da kurumsal yabancı yatırımcılar yıl başından bu yana satış yaparak pozisyon azaltırken, bireysel tarafta artış yaşandı. 2019 sonunda 6 bin 634 olan bireysel yabancı yatırımcı sayısı, 7 bin 958'e çıktı. Yabancı bireysel yatırımcının portföy büyüklüğü ise 1.9 milyar TL oldu.