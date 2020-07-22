Sanayi hisseleri borsayı geçti

Türkiye'nin pandemi sürecini yönetmedeki başarısı, ekonomideki hızlı toparlanma ve yerli yatırımcıların yoğun ilgisi ile adım adım zirveye yürüyen Borsa İstanbul'da, piyasanın lokomotifi sanayi sektörü oldu.
Borsa İstanbul'da 16 Temmuz 2020 itibarıyla son 10 yılda, endeks yüzde 105 yükselirken, sanayi endeksindeki artış yüzde 277.8'e ulaştı. Mali endeksteki artışın yüzde 38'de kaldığı bu süreçte, piyasaya yeni giren yatırımcıların ilgi odağı olan Tüm-100 hisselerini barındıran endeks ise yüzde 426 yükseldi.
Bu dönemde BIST- 100 Endeksi yüzde 41, mali endeks yüzde 38, Tüm- 100 Endeksi ise yüzde 105 prim yaptı. Türkiye'nin yerlilik oranını yüzde 20'lerden 70'lere çıkardığı savunma sanayisinin lokomotifi olan Aselsan'ın hisseleri, son 10 yılda yüzde 2 bin 589 arttı. Aselsan'ın 2010'un ilk çeyreğinde 183 milyon lira olan cirosu, 2020'de 2.6 milyar liraya çıktı. Bu dönemde BIST-30 Endeksi'nde yer alan Soda Sanayi yüzde bin 608, Ereğli yüzde 877, Kardemir yüzde 762, Şişecam yüzde 702 prim yaptı. Son 10 yılda Sasa yüzde 7 bin 400, Ege Endüstri yüzde 7 bin 361 değer kazandı.
6 AYDA BİN 324 YABANCI HİSSE ALDI
Borsa İstanbul'da kurumsal yabancı yatırımcılar yıl başından bu yana satış yaparak pozisyon azaltırken, bireysel tarafta artış yaşandı. 2019 sonunda 6 bin 634 olan bireysel yabancı yatırımcı sayısı, 7 bin 958'e çıktı. Yabancı bireysel yatırımcının portföy büyüklüğü ise 1.9 milyar TL oldu.
SIFIR ATMA OPERASYON
"BİST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması Projesi" kapsamında tüm hazırlıklar ve üye provaları tamamladı. VİOP endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını da içeren BISTECH işlem sistemi güncellemesi 27 Temmuz'da devreye alınacak.
UZMANDAN TEKNİK ANALİZ - PARA
Göksel Tekiner'in bazı şirketlerle ilgili teknik yorumları şöyle:
CARREFOURSA: 7.56 seviyesi hissede ara direnç konumunda. Yükseliş hareketlerinin güç kazanabilmesi ve yeni alım için bu seviyenin kırılması beklenmeli. 7. 56 seviyesinin aşılması ile beraber 8.02 direnci hedeflenebilir. Hissede 7.12 ve 6.90 seviyeleri ise kısa vadeli ilk destek olarak takip edilebilir.
ANADOLU CAM: Son dönemde etkili olan ralli sonrasında hissede kar satışları etkili olabilir. 5.62'de dirençle karşılaşan hissede mevcut pozisyonlar azaltılabilir. 5.19 seviyesi ilk önemli destek olarak takip edilebilir. Bu desteğin kırılması ise hissede bozulmayı arttıracaktır.
DYO BOYA: Hissede yükseliş trendi olmasına rağmen teknik göstergelerde bozulma görünüyor. Son yılların zirvesi konumunda da olan 7.25 direncinin aşılmamış olması nedeniyle 7.25 ve 7.35 direnç bandın altında pozisyonları azaltmak yararlı olacaktır.