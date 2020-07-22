FİYATLAR 2 AY SONRA DURGUNLAŞACAK

İkinci elde fiyatların durgunlaşacağı tarih hakkında, "İkinci el otomobillerin fiyatları Eylül ayı gibi durgunlaşır. Fiyatlar geriye gelmez ancak stabil hale gelebileceğini düşünüyorum." denildi.

ÖTV İNDİRİMİ YOK

En çok merak edilen konu ise ÖTV indirimi olacak mı olmayacak mı? konusu. Son günlerde sıkça gündeme gelen bu konu ile ilgili "Sıfır otomobilde ÖTV indiriminin olacağını düşünmüyorum. Talep olan bir malın fiyatı düşmez. Ayrıca ÖTV indirimi şu anda olursa stokta da otomobil olmadığı için ikinci elde fiyatlar yine yükselişe geçecektir." denildi.

ŞU AN KİMLER ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ ALABİLİR?

1 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan açıklama kapsamında ÖTV'nin detayları şekillendirilmiştir. Avrupa Birliği uyum sürecinde geliştirilen ÖTV, lüks ürünler için geliştirilen özel bir vergi türüdür. Genel ÖTV indirimi kararı çıkması için ilgili kanun çerçevesinde indirimden yararlanabilecek gruplar belirlenmiştir.

Şehit yakınları (şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)

Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)

Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşundan sağlık raporu alarak engel durumunu kanıtlayan kişiler (Kişilerin en az %40 engele sahip olması aranılan şartlardan biridir. Engel durumu %90 ve üzerinde olan engelli bireyler ise ÖTV muafiyeti hakkından yararlanabilirler.)

ÖTV indirimiyle alınan sıfır kilometre araç kişinin üzerine kayıt ettirilir. Aracın ruhsatına kişinin kendisi dışında üç kişinin daha ismi kayıt edilir. Ruhsatta ismi bulunan kişiler ÖTV indirimiyle alınan araçla trafiğe çıkabilirler. ÖTV indirimiyle satın alınan araç 5 yıl içerisinde satılamaz ya da başka birinin üzerine devredilmez.