ÖTV indirimi son dakika var mı? ÖTV indirimi gelecek mi soruları son günlerde en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Araç alımında ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar, ikinci elde araç fiyatlarının ne zaman düşeceğini soruyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada ikinci elde fiyat artışının suni olduğunu, 2-3 ay sonra fiyatların rayına oturacağını söyledi. İkinci el araç fiyatlarındaki artış bazı tüketicileri 2. el arabalar yerine sıfır araçlara yönlendirdi. 0 faizli araba kampanyaları 2020 yılı için de araştırmaya başlandı. Otomobil markaları da gelişen teknolojiyle beraber üretilen araçlara yepyeni özellikler getirmeye devam ediyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2. EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Salgın nedeniyle vatandaşların toplu taşıma kullanmaktan kaçınması 2. el araç alımlarını değişik bir noktaya götürdü. Nisan ayından itibaren başlayan 2. el araç alımlarındaki artış 5-10 yaş arasındaki otomobillere yönelimi hızlandırdı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre; 2010-2015 model arası B ve C segmenti araçlara ilgili her geçen gün büyüyor. Yedek parça, servis ve MTV konularında daha büyük avantaj sağlayan 2. el araçların maliyeti vatandaşlara daha düşük geliyor. Haziran ayının sonunda ise fiyatların %7-8 oranında artması ön görülüyor.
FİYATLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ OLMAYACAK
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada ikinci elde fiyat artışının suni olduğunu, 2-3 ay sonra fiyatların rayına oturacağını söyledi.
Araç fiyatlarında dengelenme olacağını , ciddi bir düşüş olmayacağını söyleyen Şahsuvaroğlu, "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı." dedi.
FİYATLAR 2 AY SONRA DURGUNLAŞACAK
İkinci elde fiyatların durgunlaşacağı tarih hakkında, "İkinci el otomobillerin fiyatları Eylül ayı gibi durgunlaşır. Fiyatlar geriye gelmez ancak stabil hale gelebileceğini düşünüyorum." denildi.
ÖTV İNDİRİMİ YOK
En çok merak edilen konu ise ÖTV indirimi olacak mı olmayacak mı? konusu. Son günlerde sıkça gündeme gelen bu konu ile ilgili "Sıfır otomobilde ÖTV indiriminin olacağını düşünmüyorum. Talep olan bir malın fiyatı düşmez. Ayrıca ÖTV indirimi şu anda olursa stokta da otomobil olmadığı için ikinci elde fiyatlar yine yükselişe geçecektir." denildi.
ŞU AN KİMLER ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ ALABİLİR?
1 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan açıklama kapsamında ÖTV'nin detayları şekillendirilmiştir. Avrupa Birliği uyum sürecinde geliştirilen ÖTV, lüks ürünler için geliştirilen özel bir vergi türüdür. Genel ÖTV indirimi kararı çıkması için ilgili kanun çerçevesinde indirimden yararlanabilecek gruplar belirlenmiştir.
Şehit yakınları (şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşundan sağlık raporu alarak engel durumunu kanıtlayan kişiler (Kişilerin en az %40 engele sahip olması aranılan şartlardan biridir. Engel durumu %90 ve üzerinde olan engelli bireyler ise ÖTV muafiyeti hakkından yararlanabilirler.)
ÖTV indirimiyle alınan sıfır kilometre araç kişinin üzerine kayıt ettirilir. Aracın ruhsatına kişinin kendisi dışında üç kişinin daha ismi kayıt edilir. Ruhsatta ismi bulunan kişiler ÖTV indirimiyle alınan araçla trafiğe çıkabilirler. ÖTV indirimiyle satın alınan araç 5 yıl içerisinde satılamaz ya da başka birinin üzerine devredilmez.
2020 TEMMUZ AYI SIFIR ARAÇ FİYATLARI
Türkiye'de satışı gerçekleşen araba markalarının liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri…
Citroen
Temmuz ayı sıfır araç fiyatları arasında cazip fiyatları ve tercih edilen modelleri ile Citroen markası dikkat çekiyor. C3 Feel 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 ileri manuel, 137.500 TL kampanyalı fiyatı ile satışa sunuluyor. C-Elysee Feel 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 ileri manuel ise 145.000 TL kampanyalı fiyatı ile satılıyor.
Dacia
2020 Temmuz ayı sıfır araba fiyatları içinde dikkat çeken bir diğer marka ise Dacia. 127.000 TL'lik fiyatıyla Stepway Turbo 90 bg Easy - R Euro6D Temp ön plana çıkıyor. Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2 Şubat listesi fiyatı 118.500 TL, Mart liste fiyatı 129.400 TL, Mayıs liste fiyatı 139.400 TL iken Temmuz liste fiyatı ise 142.100 TL olarak belirlendi.
Fiat
2020 temmuz ayı sıfır araba fiyatları içinde uygun fiyatları ve avantajlı kampanyaları ile ilgili gören bir diğer marka ise Fiat. Kampanyalı anahtar teslim fiyatı Şubat ayında 92.900 TL, Mart ayında 94.900 TL ve Mayıs ayında 102.900 TL olan Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP sıfır araç kampanyaları ile Temmuz ayında anahtar teslim olarak 104.900 TL'ye satılıyor.
Temmuz ayı sıfır araç kampanyaları içinde ilgi gören Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP modeli ise Şubat ayında kampanyalı olarak 108.900 TL, Mart ayında 110.900 TL ve Mayıs ayında 117.900 TL ile fiyatlandırılırken Temmuz ayında 119.900 TL üzerinden satılıyor. Fiat markasının Temmuz sıfır araç kampanyaları içinde ilgi gören bir diğer modeli ise Panda. Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Şubat ayında 91.900 TL, Mart ayında 92.900 TL, Mayıs ayında 99.900 TL ile satılırken Temmuz ayında 103.900 TL fiyatla satılıyor.
Temmuz ayı sıfır araba fiyatları arasında diğer dikkat çeken Fiat modelleri ise 500L Mirror ve Fiat 500 Popstar. 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT 114.900 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile satılıyor. Fiat 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA ise 138.900 TL Temmuz ayı kampanyalı fiyatı ile satılıyor.
Hyundai
Sıfır araba fiyatları 2020 yılı içerisinde merak edilen bir diğer marka ise Hyundai. Hyundai i10 1.0 MPI 5 ileri düz jump benzinli modeli Mayıs ayında 116.551 TL'lik liste fiyatıyla satılırken Temmuz ayında 118.050 TL'lik liste fiyatı ile satılıyor. i20 1.2 MPI 5 ileri düz jump benzinli modeli ise Şubat'ta 112.660 TL, Mart'ta 113.760 TL, Mayıs'ta 129.211 TL ile satılırken Temmuz ayında 131.800 TL'lik liste fiyatı ile satışa sunuluyor.
Elantra 1.6 MPI 6 ileri düz style benzinli modeli ise Şubat'ta 131.400 TL, Mart'ta 136.150 TL ve Mayıs'ta 148.800 TL liste fiyatına sahipken Temmuz'da ise 151.800 TL liste fiyatıyla sunuluyor.
Kia
Sıfır araba kampanyaları içerisinde özel kampanyalar sunan bir diğer marka ise Kia. Picanto Live 1.0L benzinli ve otomatik modelinin 2020 kampanyalı fiyatı 126.600 TL. Kia Rio Cool 1.4L benzinli ve otomatik 100 PS modelinin kampanyalı fiyatı ise 141.900 TL. Ceed HB Cool 1.4L benzinli manuel 100 PS modeli ise Temmuz ayında kampanyalı olarak 154.900 TL üzerinden satışa sunuluyor. Stonic Cool 1.25L benzinli ve manuel modelin Temmuz ayı fiyatı ise 146.900 TL.
Nissan
Nissan marka araçlar da her dönem ilgi gördüğü için güncel otomobil kampanyaları içerisinde fazlasıyla merak ediliyor. Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia modelinin kampanyalı fiyatı 141.300 TL.
Opel
Opel markasının Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP modeli Temmuz ayı kampanyalı fiyatı 135.800 TL olurken Astra Sedan Edition Plus 1.4 benzinli MT-6140 HP Temmuz kampanyalı fiyatı ise 152.400 TL.
Peugeot
Peugeot markasının 208 Active Dynamic 1.5 BlueHDi 100hp modelinin Temmuz ayı kampanyalı fiyatı 162.000 TL ve 301 Active 1.5 BlueHDi 100 hp modeli Temmuz ayı fiyatı 149.900 TL olarak belirlendi.
Renault
Renault markasının Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg modeli Temmuz fiyatı 112.400 TL ve Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Temmuz fiyatı 112.250 TL'dir.
Seat
Seat markasının Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S modelinin Temmuz fiyatı 157.000 TL'dir.
Suzuki
Suzuki markasının Swift 1.2 GL AT 90 HP tek renk otomatik ve benzinli modelinin Temmuz ayı fiyatı 144.900 TL'dir.
Toyota
Toyota markasını Yeni Corolla 1.6 Vision modeli için Temmuz ayı kampanyalı fiyat 159.400 TL olarak belirlendi. Yaris 1.0 Life modelinin Temmuz fiyatı ise 120.150 TL.
Volkswagen
Volkswagen markasının Polo 1.0 80 PS manuel trendline modeli ise Temmuz ayında 143.400 TL fiyat ile satılıyor. Tüm markaların Temmuz sıfır araç fiyatları otomobilin özelliklerine ve donanımına göre değişkenlik gösteriyor.