İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Walmart, McDonald's ve Geico da Facebook'tan reklamlarını çeken şirketler kervanına katıldı.

Aynı habere göre, sadece Walmart geçtiğimiz yıl Facebook'a 145 milyon dolarlık reklam vermişti. Facebook'un son haftalarda kaybettiği 9 şirketin toplam reklam bütçeleri ise 335 milyon dolar olarak açıklandı.

KAZANDIĞI HER 100 DOLARDAN 98'İ REKLAMLARDAN GELİYOR

Peki reklam boykotu Facebook'u nasıl etkileyecek? Firma 2019'da gelirinin yüzde 98'ine denk gelen 69.7 milyar doları reklamlardan elde etti.