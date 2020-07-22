Borsa İstanbul kritik sınırın hemen altında

İş Bankası'nın günlük bülteninde, "Küresel borsalar, dünyanın birçok bölgesinde vaka sayısındaki hızlı artışın sürmesiyle dalgalı bir seyir izledi. ABD dolarındaki değer kaybının yanı sıra salgından olumsuz etkilenen ekonomilerin canlanması için daha fazla teşvik paketi açıklanacağı yönündeki beklentilerle emtia fiyatları hızlı yükseldi. Yurt içinde beyaz eşya satışları Haziran'da yıllık bazda %14 oranında arttı. Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, TCMB'nin yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı bekleniyor" denildi.

ABD'de ekonomik destek paketi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayacağı endişeleriyle küresel piyasalarda düşen dolar iç piyasada da 6.81 lira düzeyine kadar inerken, dolar karşısında güçlenerek 1.1547'ye kadar yükselen euro da 7.90 lirayı geçti.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8162 lira ve en yüksek 6.8507 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

- euro en düşük 7.8064 lira ve en yüksek 7.9044 lirayı gördükten sonra, 7.90 – 7.91 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6729 lira ve en yüksek 8.7150 lirayı gördükten sonra 8.71 – 8.72 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1519 - 1.1547 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1536 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, BIST100 endeksinin Salı günü, önceki hafta gördüğü zirve olan 120,200'ün üzerine çıktıktan, sonra gün sonunda gelen Akdeniz'de Yunanistan ile gerilim yaşanabileceğine yönelik haberlerin "düzeltme bahanesi" olarak değerlendirildiğinin altı çizilerek, şöyle denildi:

"Böylece 120,500 civarından dönüş yapan endekste bu bölgede ikinci bir tepe ve güçlenen dirençler oluşmuş oldu.

"Bu nedenle 120,500 geçilmeden önce bu bölgeye yakın yerlerden pozisyon alımlarında ekstra dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz.

"Diğer taraftan güçlenen bu dirençler önümüzdeki günlerde geçilecek olursa da başlayacak hareket şiddetli olabilir.

"Aşağıda ise 117,500 ve altında 115,500'ü önemli destekler olarak izlemeye devam ediyoruz. 115.500 yukarı yönlü trendin devamı açısından da kritik olacaktır."