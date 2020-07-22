



ASELSAN DEV İHALEYE HAZIR



İbrahim Bekar, Sağlık Bakanlığının 10 yıllık MR, ultrason, bilgisayarlı tomografi, dijital röntgen ve hasta başı monitör ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin ihalesi için ASELSAN'ın göreve hazır olduğunu da söyledi.



Bu ihale için yabancı bir partnerle yerlileştirmeyi içeren bir Sanayi İşbirliği Projesi öngörüldüğünü, ASELSAN'ın da bu yönde hazırlıklarını yaptığını anlatan Bekar, şunları kaydetti:



"Sanayi İşbirliği Projesi çıkarsa bizim için hızlandırıcı olur ama olsa da olmasa da biz medikal cihaz firması olmaya karar verdik. Sağlık teknolojilerine bugüne kadar 20 milyon doların üzerinde öz kaynak ayrıldı. Bu alandaki faaliyetler için direktörlük kuruldu. 150'den fazla mühendis ve teknik eleman bu alanda çalışıyor. Sanayi İşbirliği Projesi kapsamındaki 5 cihaz da zaten yol haritamızda var. Sanayi İşbirliği Projesi olursa çok hızlanır, yabancı firmaya da ihtiyacımız yok artık. Sağlık Bakanlığı bizi görevlendirirse bu alanda Türkiye'de var olan ekosistemi birleştirerek söz konusu cihazları hızlı şekilde üretebiliriz. Her şeyi biz yaparız yaklaşımında da değiliz. Savunma sanayisinde başarıyla hayata geçirdiğimiz birlikte iş yapma kültürünü burada da gerçekleştirebiliriz. İş birliği yaptığımız KOBİ'lere önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek. ASELSAN bu alanda kanatlarının altına rüzgar aldıkça, sağlık alanındaki KOBİ ve ekosistemi kanatlandıracak."