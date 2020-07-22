Altın fiyatları için kritik tahmin! Fiyatlar yüzde 35-40 aralığında yükselecek!

"GRAM ALTINDA HER YIL %35-40 ARALIĞINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"

İnsanlara yatırımlarını emtiaya yapmalarını sık sık tavsiye ettiğini ifade eden uzman isim, "Özellikle uzun vadeli bakınca bugünkü gram altın ve ons altın yine ucuz. Neye göre ucuz? Önümüzdeki yıllara göre ucuz. Mesela her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak" dedi.