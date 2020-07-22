Altın fiyatları gram ve çeyrek gece yarısı fırladı! Altın fiyatı patladı! (altın düşer mi yükselir mi tahmini)

PETROL VE DEĞERLİ METALLER YÜKSELİŞTE

Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin iyimserliğiyle petrol ve değerli metal fiyatları yükseliyor.

Gümüş 2016 yılından bu yana ilk kez 21 doları aşarken, altın fiyatları dokuz yılın zirvesine tırmandı. Petrol fiyatları 45 dolara yükseldi.

Çin'de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisi sağladığı açıklandı. ABD'de de Pfizer ve BioNTech'in aşı geliştirilmesine ilişkin olumlu gelişmeler sağlandı.

Altın ve gümüşün yanında, diğer değerli metallerin fiyatları da, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelere bağlı artan iyimserliğin talep üzerinde olumlu etkisi yapacağına ilişkin beklentilerle yükseldi.

Petrol fiyatları, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelere bağlı artan iyimserliğin talep üzerinde olumlu etkisi yapacağına ilişkin beklentilerle yükseldi.

Çin'de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisine neden olduğuna ilişkin açıklamalar, bir aşının yakında üretilmeye başlanacağı umutlarını artırdı.

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 3.74 artışla 44.99 dolar,

- Batı Teksas yüzde 3.89 artışla 42.42 dolar,

- altın yüzde 1.22 artışla 1,839.87 dolar,

- gümüş yüzde 5.95 artışla 21.10 dolar,

- bakır yüzde 0.58 artışla 6,474.50 dolar,

- platin yüzde 3.41 artışla 879.09 dolar,

- paladyum yüzde 5.85 artışla 2,170.79 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 405 liraya, çeyrek altın 666 liraya, Cumhuriyet altını da 2,732 liraya yükseldi.