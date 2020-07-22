2025'te hedef 20 milyar dolar! 3'e katlanacak

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, yabancıya gayrimenkul satışından elde edilen geliri 2023'te 15 milyar dolara, 2025'te ise 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Akbal, düzenlediği online basın toplantısında yaptığı konuşmada, GİGDER'in kuruluş sürecinden bahsederek, bu kadar önemli yatırımcıların ve büyük pazar payının olduğu yabancıya konut satış sektöründe sadece bu işe konsantre bir yapı olmadığı için derneğin ortaya çıktığını bildirdi.

Paydaş sektörlerden derneğe üye olan kurum, kuruluş ve STK'lardan bahseden Akbal, yabancıya en çok konut satan gayrimenkul şirketleri arasından ise 20 üyelerinin bulunduğunu, Türkiye'de yabancıların aldığı her 100 konuttan 20'sini kendi üyelerinin sattığını anlattı.

Akbal, uluslararası gayrimenkul pazarının 400 milyar doları aştığını, Türkiye'nin bu pastadan 6 milyar doların üzerinde pay aldığını kaydederek, "Türkiye'yi, Türkiye'de yaşamayı, Türkiye'de yatırım yapmayı anlattığımızda, bunları özendirdiğimizde bunu artıracağız." diye konuştu.

ABD, İngiltere, İspanya gibi ülkelerle rekabetlerini sürdürerek Türkiye'yi uluslararası gayrimenkul yatırımlarından en yüksek pay alan 5 ülke arasına sokmak istediklerini vurgulayan Akbal, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İstanbul'u uluslararası gayrimenkul yatırımının merkezi haline getirmeyi istiyoruz. Bunun için İstanbul'da kongre, zirve ve benzeri tanıtım faaliyetleri, üyelerimizin ürünlerini tanıtması için hedef ülkelerde tanıtım etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Mevcut pazarlardaki payımızı artırmak, Hindistan ve Güney Amerika ülkeleri gibi henüz harekete geçmemiş ancak potansiyeli yüksek ülkeler için de tanıtım yapmak için faaliyetler gerçekleştirmek istiyoruz."