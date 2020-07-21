Amazon'un hisseleri 2018'in aralık ayından bu yana en büyük yükselişle %7,9 değer kazandı. 2020 yılı içerisinde Amazon hisseleri %73 değer kazandı. ABD tarihinin en kötü ekonomik çöküşlerinden biri yaşanmasına rağmen, Amazonun 56 yaşındaki kurucusu Bezos servetine 2020 yılında 74 milyar dolar daha ekleyerek toplam servetini 189,3 milyar dolara çıkarmayı başardı.