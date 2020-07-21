İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Tarihler belli oldu! Bayramdan önce yatırılacak mı?

İşsiz kalan vatandaşlara devlet tarafından belirli bir zaman aralığında ödenen işsizlik maaşını ödeme tarihleri merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Böylece bir süredir merakla araştırılan "Bayram öncesinde işsizlik maaşı yatırılacak mı?" sorusunun yanıtı netlik kazanmış oldu. Peki, işsizlik maaşları ne zaman ödenecek? İşte o sorunun yanıtı...
İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti.
BAYRAM ÖNCESİNDE İŞSİZLİK MAAŞI YATIRILACAK MI?
Kurban Bayramı'ndan önce ödemelerin yapılacağını vurgulayan Selçuk, "Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.
Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin, PTT üzerinden yapılacağını belirterek, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da yapılacak." bilgisini verdi.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.
İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.
2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 336,53 TL
En düşüş işsizlik maaşı bin 168,27 TL
İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?
* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ NE KADAR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
* 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
* 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
* 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik maaşı ödeniyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?
İşsizlik maaşı başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik maaşı, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir.
Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik maaşlarını alabilirler.
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
Daha önce sigortalı olarak çalışan işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik ödemesi denir.
İŞKUR'un konu hakkında detaylı açıklamasını "https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi/" adresinden bulabilirsiniz.