İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Tarihler belli oldu! Bayramdan önce yatırılacak mı?

İşsiz kalan vatandaşlara devlet tarafından belirli bir zaman aralığında ödenen işsizlik maaşını ödeme tarihleri merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Böylece bir süredir merakla araştırılan "Bayram öncesinde işsizlik maaşı yatırılacak mı?" sorusunun yanıtı netlik kazanmış oldu. Peki, işsizlik maaşları ne zaman ödenecek? İşte o sorunun yanıtı...

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti.