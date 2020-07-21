İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son olarak yayınlanan ilanlar arasında Erzincan Merkez'de bulunan 309 metrekarelik arsa dikkat çekti. 619 bin 340 TL'ye satışa çıkarılan arsa için satış tarihi olarak 20 Ekim 2020 belirlendi.

ERZİNCAN MERKEZ'DE 309 METREKARE İCRADAN SATILIK ARSA

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

İSTANBUL KADIKÖY'DE İCRADAN SATILIK 3+1 145 METREKARE DAİRE

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ'DE 43200 METREKARE İCRADAN SATILIK TARIM ARAZİSİ