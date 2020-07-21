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    • 21.07.2020 10:15
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    Güncel , araba, arsa, daire, dükkan! İstanbul, Ankara ve İzmir'de icra ilanları! Son dakika icradan ucuza ev ilanları

    Güncel icra ilanları... icra ilanlarını düzenli bir şekilde yayınlıyor. Piyasa fiyatının altına, daha ucuza mülk sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. , arsa, araba, dükkan, tarla gibi mülkler yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Son olarak yayınlanan ilanlar arasında Erzincan Merkez'de bulunan 309 metrekarelik arsa dikkat çekti. 619 bin 340 TL'ye satışa çıkarılan arsa için satış tarihi olarak 20 Ekim 2020 belirlendi. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı ve ilginizi çekebilecek bazı icradan satış ilanları.

    O ilimizde ucuza arsa fırsatı! Büyük ilgi çekti

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son olarak yayınlanan ilanlar arasında Erzincan Merkez'de bulunan 309 metrekarelik arsa dikkat çekti. 619 bin 340 TL'ye satışa çıkarılan arsa için satış tarihi olarak 20 Ekim 2020 belirlendi.

    ERZİNCAN MERKEZ'DE 309 METREKARE İCRADAN SATILIK ARSA

    Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL KADIKÖY'DE İCRADAN SATILIK 3+1 145 METREKARE DAİRE

    ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ'DE 43200 METREKARE İCRADAN SATILIK TARIM ARAZİSİ

    İSTANBUL PENDİK'TE İCRADAN SATILIK 3 KATLI VİLLA

    Haberler Ekonomi Güncel icradan satılık ev, araba, arsa, daire, dükkan! İstanbul, Ankara ve İzmir'de icra ilanları! Son dakika icradan ucuza ev ilanları
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