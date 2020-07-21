Brent petrol fiyatı direnç noktasına dayandı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,43 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 43,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artışla 43,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,06 dolardan alıcı buldu.

Avrupa Birliği (AB) liderleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma paketi ve AB'nin 2021-2027 bütçesi için 1 trilyon 74 milyar avroluk "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı üzerinde anlaşmaya vardı.

Söz konusu anlaşma, yatırımcıları Avrupa ekonomisinin canlanacağı ve kıtada petrol tüketiminin artacağı yönünde umutlandırırken petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.