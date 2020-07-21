BİM 21 Temmuz Salı aktüel kataloğu ürünleri sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor. Birbirinden çeşitli ürünlerdeki fırsatların göze çarptığı aktüel kataloğda pek çok avantaj bulunuyor. BİM'de bu hafta Duracell Taşınabilir 6700 mAh Şarj Aleti,Duracell 4'lü Kalem Pil AA, Emin Izgara Köfte, Namet Yarım Kangal Dana Sucuk ve Mutfağım Dondurulmuş Hamburger Köftesi dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. İşte o ürünlerin fiyat listesi

BİM 21 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Duracell Taşınabilir 6700 mAh Şarj Aleti

• 48 saate kadar

• Çift şarj girişi