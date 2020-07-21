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    • Ekonomi
    • 21.07.2020 15:40
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    • 21.07.2020 15:40
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    ürünleri geldi! 'de duracell taşınabilir şarj aleti dikkat çekiyor

    ürünleri bugün sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin 81 ilindeki binlerce şubede satışa sunuldu. Ürünlerin fiyat listesi ve detaylı bilgileri firma tarafından resmi internet sitesinde duyuruldu. Bugün gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünleri öğrenmek istiyor. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle onlarca Duracell ve yemek ürünlerinde çeşitli indirimler yer alıyor.

    BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri geldi!

    BİM 21 Temmuz Salı aktüel kataloğu ürünleri sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor. Birbirinden çeşitli ürünlerdeki fırsatların göze çarptığı aktüel kataloğda pek çok avantaj bulunuyor. BİM'de bu hafta Duracell Taşınabilir 6700 mAh Şarj Aleti,Duracell 4'lü Kalem Pil AA, Emin Izgara Köfte, Namet Yarım Kangal Dana Sucuk ve Mutfağım Dondurulmuş Hamburger Köftesi dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. İşte o ürünlerin fiyat listesi

    BİM 21 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Duracell Taşınabilir 6700 mAh Şarj Aleti

    • 48 saate kadar
    • Çift şarj girişi

    Haberler Ekonomi BİM 21 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri geldi! BİM'de duracell taşınabilir şarj aleti dikkat çekiyor
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