Ve Meclis'e sunuldu... İşçisinden işverene ve çalışanlar milyonları ilgilendiriyor!

Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren kanun teklifinin detaylarını İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı. Pandemi etkisinin hayatımızın her alanına her dakikasına etkisinin devam ettiğini hissetmemek mümkün değil. Tüm dünya ülkelerinin kendi sınırlarına çekilmesiyle darboğaza giren ekonomi piyasasının ülkemizde de etkisini göstermesi ve normalleşme sürecinin de uzun soluklu olacağının anlaşılmasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi 14.07.2020 tarihinde "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini" Meclise sundu.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE YIL SONU AYARI
Cumhurbaşkanımız tarafından Haziran ayının son günlerinde işverenlerin bir ay daha yani Temmuz sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekleri haberi verilmişti.
Yeni yasa teklifiyle, Cumhurbaşkanının kısa çalışma başvurusu ve ödenekten yararlanma hakkını 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor.
Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya ayrım gözetmeksizin herkesin yararlanabileceği şekilde uzatabilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/ isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Kısa çalışma ödeneği başvurusu için gerekli belgelere "https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/" linki üzerinden ulaşabilirsiniz.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRESİ UZAYACAK
Cumhurbaşkanı, 17.04.2020 tarihinden beri uygulanan ve son düzenleme ile 17.08.2020 tarihine uzatılan işten çıkarma yasağı süresini ve işverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetki süresini üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek.
Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, farklı mevzuatlara göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnaları arasına eklenecek. Yani işveren bu haller kapsamında fesih yasağı idari yaptırımına maruz kalmadan işçisini çıkartabilecek.
GÜNLÜK 40 TL ÖDEMESİ DEVAM EDECEK
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin uzatılması halinde yine 31.12.2020 tarihi korunarak ücretsiz izine gönderilen işçiye ödenen günlük 39,24 TL ödemesi de devam edecek.
Matematik hesabıyla anlatmak gerekirse 30 gün ücretsiz izine gönderilen işçiye günlük 39,24 TL üzerinden destek ödemesi ayda eder 1,177 TL. Brüt 1.177 TL olan bu tutardan 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL kalıyor. İşte bu tutar hak sahibi olanlara ödenmeye devam edilecek.
17 Nisan tarihinden beri bu ödeme dışında başka bir geliri olmayan ve sayısı milyonları aşan vatandaşımızın sürenin uzaması halinde bu rakamla ne kadar geçinebileceği ise şimdilik ciddi bir soru işareti olarak karşımızda duruyor.
NORMALLEŞEN İŞVERENE DESTEK PAKETİ
Salgından kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerlerinde normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde işçi ve işveren paylarının tamamı, prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden ve 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak ve işverene ek destek olarak sunulacak.
Ankara kulislerinde bu şartı sağlayan işverenlere ücret desteği verileceği de görüşülüyordu. Ancak kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süresinin uzatılma kararıyla, işverenlerin beklediği bu destek normal çalışmaya tam personel sayısıyla dönüp üzerinde ilave istihdam yapacak firmalara sağlanacak gibi değerlendiriliyor.
AZ TEHLİKELİ SINIFA İŞ GÜVENLİĞİNE BİR ERTELEME DAHA GELİYOR
OSGB yetkilileri, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri çok kızgın!! Madem ertelenecekti bu kararın verilmesi neden bu kadar gecikti diye haklı serzenişteler. 2016 yılında erteleme kararı verilen ve yürürlük tarihi olarak 01.07.2020 tarihi belirlenen az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu yeni yasa teklifiyle 3 yıl daha ertelenecek.
Meclise sunulan ve kabul edilerek yürürlüğe girmesini beklediğimiz yasa tasarısıyla, elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ötelenecek.
20 gün içerisinde yapılan sözleşmeler, isg-katip girişleri boşa harcanan emek ve zaman olarak kalacak gibi gözüküyor.
3 aylık bir süreyle başlayan sınırlamaların,destek ve önlemlerin yıl sonuna kadar yürürlükte kalması kulağa normalleşme süreci takvimine gire uzun ve ürkütücü geliyor ancak bu olağanüstü dönemi atlatabilmek için her yol denenmeye değer…