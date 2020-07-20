Ve Meclis'e sunuldu... İşçisinden işverene ve çalışanlar milyonları ilgilendiriyor!

AZ TEHLİKELİ SINIFA İŞ GÜVENLİĞİNE BİR ERTELEME DAHA GELİYOR

OSGB yetkilileri, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri çok kızgın!! Madem ertelenecekti bu kararın verilmesi neden bu kadar gecikti diye haklı serzenişteler. 2016 yılında erteleme kararı verilen ve yürürlük tarihi olarak 01.07.2020 tarihi belirlenen az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu yeni yasa teklifiyle 3 yıl daha ertelenecek.

Meclise sunulan ve kabul edilerek yürürlüğe girmesini beklediğimiz yasa tasarısıyla, elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihine ötelenecek.

20 gün içerisinde yapılan sözleşmeler, isg-katip girişleri boşa harcanan emek ve zaman olarak kalacak gibi gözüküyor.

3 aylık bir süreyle başlayan sınırlamaların,destek ve önlemlerin yıl sonuna kadar yürürlükte kalması kulağa normalleşme süreci takvimine gire uzun ve ürkütücü geliyor ancak bu olağanüstü dönemi atlatabilmek için her yol denenmeye değer…