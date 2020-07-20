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    • Ekonomi
    • 20.07.2020 09:27
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    • 20.07.2020 09:27
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    Madende 766 saha ihale edilecek

    Gelen son dakika haberine göre, Maden ve (), 766 ihale edilerek aramalara açılacak.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! 766 saha ihale edilecek

    Maden ve (), 766 ihale edilerek aramalara açılacak.

    MAPEG'in konuya ilişkin ilanı, 'de yayımlandı.

    Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "http://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

    Aramalara açılacak 766 nın ihalesi için başvurular, MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

    Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

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