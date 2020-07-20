Kripto para borsasında işlem hacmi kritik sınırın altında | 20 Temmuz 2020 Bitcoin fiyatı

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 50 milyar doların altında kaldı. Piyasalarda, son 24 saatte en büyük 100 birimin 47'si gerilerken, ilk 10 birimden 2'si de gerileyenler arasındaydı. Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 0.30 artışla 9,167 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de 168.5 milyar dolardan 169 milyar dolara çıktı. Toplam 5,755 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,226 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi, önceki 24 saatlik dilimdeki 44.4 milyar dolardan 48.1 milyar dolara yükseldi. Piyasalardaki toplam piyasa hacmi de 272.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.0'sini Bitcoin oluşturuyordu.