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    • 20.07.2020 19:20
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla günü 119.280,87 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Karsan Otomotiv 3,16 3,32 -4,82
    İpek Doğal Enerji 14,75 15,30 -3,59
    Doğuş Otomotiv 16,40 16,95 -3,24
    Netaş Telekomünikasyon 17,19 17,73 -3,05
    Vestel 17,03 17,52 -2,80
    Çelebi 77,30 79,20 -2,40
    Zorlu Enerji 2,65 2,70 -1,85
    TAV Havalimanları 17,33 17,64 -1,76
    DO-CO 343,30 349,30 -1,72
    Oyak Çimento 8,99 9,13 -1,53
    Bizim Mağazaları 19,78 20,08 -1,49
    Doğan Holding 2,19 2,22 -1,35
    Türk Traktör 98,80 100,10 -1,30
    Ereğli Demir Çelik 8,59 8,70 -1,26
    Logo Yazılım 90,75 91,90 -1,25
    Anadolu Grubu Holding 20,98 21,24 -1,22
    Türk Telekom 8,22 8,32 -1,20
    MLP Sağlık 20,12 20,36 -1,18
    Tekfen Holding 17,14 17,34 -1,15
    Arçelik 21,06 21,28 -1,03

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 20 Temmuz BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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