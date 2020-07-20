Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte yükselişe geçen altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 650,00 lira, Cumhuriyet altını 2.661,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 400,60 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 398 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 400 bin 200 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI KAÇ TL OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|399,20
|399,40
|400,40
|400,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.631,00
|2.652,00
|2.640,00
|2.661,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|364,00
|368,00
|365,50
|369,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.571,00
|2.591,00
|2.580,00
|2.600,00
|Yarım Ziynet
|1.285,00
|1.295,00
|1.290,00
|1.300,00
|Çeyrek Ziynet
|643,00
|648,00
|645,00
|650,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 400,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 650,00 lira, Cumhuriyet altını 2.661,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 400,60 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.817,05 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.817,05 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 400 bin 200 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8390 lira, satışta 6,8664 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1443, sterlin/dolar paritesi 1,2641, dolar/yen paritesi de 107,21 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,20 düşerek 43,14 dolardan işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 400 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 400 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 398 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 400 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 543 milyon 64 bin 819,04 lira, işlem miktarı ise 3.961,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 560 milyon 842 bin 412,02 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat, İthalat Sanayi ve Ticaret, Say Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi şeklinde sıralandı.
GÜMÜŞ DÖRT YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ
Spot piyasalarda gümüş fiyatı ons başına 19.66 dolar ile, 2016 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı.
Değerli metallerin tümü, yatırımcılar Avrupa Konseyi'nde ikinci turu süren, Avrupa Birliği'nin koronavirüs yardım paketiyle ilgili toplantısının sonuçlarını beklerken daha da yükseldi. Bu arada, küresel olarak yeni Covid-19 vakalarının sayısı artmaya devam ederken, Hindistan ilk kez tek bir günde 40,000'den fazla, ABD'nin rakamları da 55,000'in üzerinde yüksek kaldı.
Zirvenin ardından günlük yüzde 1.5 artışla yükseldiği ons başına 19.64 dolarlık fiyatıyla gümüşün yılbaşından bu yana kazancı yüzde 9.96 düzeyine yükseldi.
Altın fiyatları da, yüzde 0.31 artışla ons başına 1,815.76 dolar ile yıllık bazda kazancını yüzde 19.57 düzeyine yükseltti.
Platin, yüzde 1.32 artışla ons başına 850.48 dolara ve paladyum da yüzde 1.01 artışla ons başına 2,041.55 dolara çıktı.
DEĞERLİ METALLER YÜKSELİYOR
Değerli metallerin tümü, yatırımcılar Avrupa Konseyi'nde ikinci turu süren, Avrupa Birliği'nin koronavirüs yardım paketiyle ilgili toplantısının sonuçlarını beklerken yükseldi.
Spot piyasalarda gümüş fiyatı ons başına 19.77 dolar ile, 2016 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı ve yılbaşından bu yana kazancı yüzde 9.96 düzeyine yükseldi. Altın da yıllık bazda kazancını yüzde 19.57 düzeyine yükseltti.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.69 düşüşle 43.01 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.64 düşüşle 40.53 dolar,
- altın yüzde 0.32 artışla 1,816.02 dolar,
- gümüş yüzde 2.19 artışla 19.77 dolar,
- bakır yüzde 1.56 düşeşle 6,437.00 dolar,
- platin yüzde 0.58 artışla 844.27 dolar,
- paladyum yüzde 1.47 artışla 2,050.86 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 400 liraya, çeyrek altın 659 liraya, Cumhuriyet altını da 2,622 liraya yükseldi.