ŞOK 20 Temmuz 2020 kataloğu! 20 Temmuz Pazartesi ŞOK aktüel ürünler yine dopdolu!

ŞOK 20 Temmuz 2020 kataloğu birbirinden çeşitli ürünleri bir arada bulunduruyor. Donduruculardan mutfak aletlerine, tencere setlerinden raflara, kupalardan temizlik ürünlerine kadar pek çok kategoride ürünü ŞOK 20 Temmuz 2020 kataloğunda bulabilirsiniz. Stoklarla sınırlı olan 20 Temmuz Pazartesi ŞOK aktüel ürünleri sabah erken saatlerinden itibaren bulabilirsiniz.
ŞOK 18 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu
• Blok Kapak
• Hızlı dondurma tuşu
• Kapak iç aydınlatma
• Gofrajlı alüminyum iç gövde
• Dolap içi yerleşim ve kullanım kolaylığı sağlayan separatör
• 177 LT Net Hacim
• Kapak Kilidi
• Tel Sepet
Jetmix El Mikseri
• 400W Güç
• 5 hız kademeli
• 4 Renk seçeneği
• 1.1 mt. elektrik kablosu
• Paslanmaz krom kaplama metal yoğurma, çırpma ucu
• Kullanımı kolay, hafif ve pratik tasarım