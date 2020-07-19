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    • Ekonomi
    • 19.07.2020 17:54
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    • 19.07.2020 17:54
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    ! yine dopdolu!

    Binlerce vatandaş marketlerin aktüel ürünlerini yakından takip ediyor. Hem her zaman bulunmayan hem kaliteli hem de ekonomik ürünler belli tarihlerde satışa sunuluyor. Merak edilen yayınlandı ve şimdiden alınacakların listesi yapılmaya başlandı. Yeni haftada güzel ürünler almak isteyenler için yine dopdolu. Özellikle yaz aylarında olduğumuz şu süreçte derin donduruculardaki kampanyalar oldukça dikkat çekiyor. İşte 20 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

    ŞOK 20 Temmuz 2020 kataloğu! 20 Temmuz Pazartesi ŞOK aktüel ürünler yine dopdolu!

    ŞOK 20 Temmuz 2020 kataloğu birbirinden çeşitli ürünleri bir arada bulunduruyor. Donduruculardan mutfak aletlerine, tencere setlerinden raflara, kupalardan temizlik ürünlerine kadar pek çok kategoride ürünü ŞOK 20 Temmuz 2020 kataloğunda bulabilirsiniz. Stoklarla sınırlı olan 20 Temmuz Pazartesi ŞOK aktüel ürünleri sabah erken saatlerinden itibaren bulabilirsiniz.

    ŞOK 18 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu

    • Blok Kapak
    • Hızlı dondurma tuşu
    • Kapak iç aydınlatma
    • Gofrajlı alüminyum iç gövde
    • Dolap içi yerleşim ve kullanım kolaylığı sağlayan separatör
    • 177 LT Net Hacim
    • Kapak Kilidi
    • Tel Sepet

    Jetmix El Mikseri

    • 400W Güç
    • 5 hız kademeli
    • 4 Renk seçeneği
    • 1.1 mt. elektrik kablosu
    • Paslanmaz krom kaplama metal yoğurma, çırpma ucu
    • Kullanımı kolay, hafif ve pratik tasarım

    Haberler Ekonomi ŞOK 20 Temmuz 2020 kataloğu! 20 Temmuz Pazartesi ŞOK aktüel ürünler yine dopdolu!
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