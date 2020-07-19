Bu yatırımın tam zamanı: Bağışıklığı güçlendiren bitkilere ilgi arttı

Corona salgını sonrası bağışıklığı güçlendiren bitkilere ilgi arttı. Para dergisinin haberine göre vücuda güç veren bitkileri yetiştirmek yeni bir iş kapısı haline geldi.
SAFRAN: Safranın gramı uluslararası piyasalarda 6-8 dolara kadar çıkıyor. En çok İspanya'da yetiştiriliyor olsa da hemen yanı başımızdaki İran bu işten epey para kazanıyor.
OREGANO'NUN İHRACATI ÇOK KAZANDIRIYOR: Kolay yetiştiriliyor. Çabuk büyüyor. Akdeniz ve Ege'ye rahatlıkla adapte olabilen başka türleri de bulunuyor. Parfümeri endüstrisinde kullananlar da var.
LİMON OTU: Son yıllarda kozmetik ve ilaç endüstrisinin önemli girdileri arasında. Sivrisinek ve zararlı haşereleri ortamdan hızla uzaklaştırmak için kullanıyor. Ev dezenfektanına dönüştürüyor.
ZEYTİN AĞACI YAPRAĞI: En modern usullerle işleyip, ortaya çıkarılacak ürünler dünya çapında ses getirir. Güvenilir yayınlara ve dünya çapında ünlü olmuş üniversitelerin yeni tespitlerine göz atın.
GİRİT OTLARI: Bu türleri yetiştirmek isteyenlere önce Girit'te yetişen türleri araştırarak karar vermelerini önermek isterim.
SAFRAN: Safranın gramı uluslararası piyasalarda 6-8 dolara kadar çıkıyor. En çok İspanya'da yetiştiriliyor olsa da hemen yanı başımızdaki İran bu işten epey para kazanıyor.
OREGANO'NUN İHRACATI ÇOK KAZANDIRIYOR: Kolay yetiştiriliyor. Çabuk büyüyor. Akdeniz ve Ege'ye rahatlıkla adapte olabilen başka türleri de bulunuyor. Parfümeri endüstrisinde kullananlar da var.
LİMON OTU: Son yıllarda kozmetik ve ilaç endüstrisinin önemli girdileri arasında. Sivrisinek ve zararlı haşereleri ortamdan hızla uzaklaştırmak için kullanıyor. Ev dezenfektanına dönüştürüyor.
ZEYTİN AĞACI YAPRAĞI: En modern usullerle işleyip, ortaya çıkarılacak ürünler dünya çapında ses getirir. Güvenilir yayınlara ve dünya çapında ünlü olmuş üniversitelerin yeni tespitlerine göz atın.
GİRİT OTLARI: Bu türleri yetiştirmek isteyenlere önce Girit'te yetişen türleri araştırarak karar vermelerini önermek isterim.