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    • Ekonomi
    • 19.07.2020 Gazete
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    Bu yatırımın tam zamanı: Bağışıklığı güçlendiren bitkilere ilgi arttı

    Pandemi, bağışıklık sisteminin önemini tekrar hatırlattı. Bunu sağlayan ürünlere ve takviyelere yönelik ilgi katlandı. Bu yüzden yararlı bitkiler yetiştirmenin tam zamanı.

    Bu yatırımın tam zamanı
    Corona salgını sonrası bağışıklığı güçlendiren bitkilere ilgi arttı. Para dergisinin haberine göre vücuda güç veren bitkileri yetiştirmek yeni bir iş kapısı haline geldi.

    SAFRAN: Safranın gramı uluslararası piyasalarda 6-8 dolara kadar çıkıyor. En çok 'da yetiştiriliyor olsa da hemen yanı başımızdaki bu işten epey para kazanıyor.

    OREGANO'NUN İHRACATI ÇOK KAZANDIRIYOR: Kolay yetiştiriliyor. Çabuk büyüyor. ve Ege'ye rahatlıkla adapte olabilen başka türleri de bulunuyor. Parfümeri endüstrisinde kullananlar da var.

    LİMON OTU: Son yıllarda kozmetik ve ilaç endüstrisinin önemli girdileri arasında. Sivrisinek ve zararlı haşereleri ortamdan hızla uzaklaştırmak için kullanıyor. Ev dezenfektanına dönüştürüyor.

    ZEYTİN AĞACI YAPRAĞI: En modern usullerle işleyip, ortaya çıkarılacak ürünler dünya çapında ses getirir. Güvenilir yayınlara ve dünya çapında ünlü olmuş üniversitelerin yeni tespitlerine göz atın.

    GİRİT OTLARI: Bu türleri yetiştirmek isteyenlere önce 'te yetişen türleri araştırarak karar vermelerini önermek isterim.

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