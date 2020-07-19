Verilecek destek miktarı nedir? Neden TL değil de Euro?

Annelere verilecek destek miktarı aylık 100 Euro (650 lira). Ayrıca projeye kayıt olunduğunda ilk ay bir kereliğine kırtasiye masrafları için 100 Euro daha ödeniyor.

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen bir proje. Projeyi SGK yürütüyor. Amaç ise kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi. En fazla 24 aya kadar mali destek sağlanacak ki, bu da toplam 2.400 Euro, yani 15.570 lira ediyor. Çocuk 72 aylık olunca ya da ilkokula başlayınca destek kesiliyor.

Sadece Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya illerinden birinde ikamet eden annelere destek verilecek; çünkü Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi bu illerde uygulanıyor.