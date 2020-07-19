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    • 20.07.2020 10:53
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    • 26.07.2020 09:54
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    500 TL ı harçlığı verilecek mi?

    Harçlığı Verilecek mi? İnternette araştırılmaya başlandı. Ramazan bayramı öncesi ile vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. Vatandaşlar 31 Temmuz Kurban Bayramı öncesi merak ediyor. Kurban Bayramı öncesi 500 TL bayram harçlığı verilecek haberlerine açıklama gelmişti.

    500 TL Kurban bayramı harçlığı verilecek mi?

    Kurban Bayram Harçlığı Verilecek mi? hakkında vatandaşlar arama motorlarında sıkça araştırmalara başladı. Ramazan Bayramı öncesi gündeme gelen ve maddi durumu yetersiz vatandaşlara bayram parası harçlığı verileceği iddia edilmişti.


    AÇIK KAPIDAN VERİLİYOR İDDİASI

    İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor.

    AÇIK KAPI'DAN BAYRAM HARÇLIĞI DUYURUSU

    Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı ile ilgili yapılan duyuruda , "Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. "Açık Kapı" birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.

    İÇİŞLERİ AÇIKLADI

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
    Haberler Ekonomi 500 TL Kurban bayramı harçlığı verilecek mi?
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