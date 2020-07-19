Sigaranın Zararlar Nelerdir?

Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir. Bunlardan bazıları nelerdir, birlikte bakalım.

1. Cildinizi bozar ve tahribata sebep olur.

2. Dişlerinizin kirli ve pis görünmesine ve diş eti problemlerine sebep olur.

3. Ağız ve yutakta tat alma eksikliği yaratır ve ağız ve yutak kanserine sebep olur.

4. Gırtlak ve nefes borusunda iltihap, ses tellerinin zarar görmesine ve bu alanda görülen kanserlere sebep olur.

5. Beyin hastalıkları, bunama, Alzheimer gibi hastalıklara sebep olur.

6. Kalp ve damar tıkanıklıklarına sebep olur.

7. Gözlerde katarakt ve görme problemlerine sebep olur.

8. Solunum yolu organlarının hemen hemen hepsini tahrip eder.

9. Sindirimde görevli tüm organlar üzerinde tahribat etkisi vardır.

10. Kısırlık ve çocuk düşürme gibi durumlara sebep olabilir.

11. Hemen hemen tüm kanser türlerine davetiye çıkarır.

12. El, parmak ve tırnaklarda sararmaya sebep olur.

13. Kemik ve iskelet sistemi hastalıklarına sebep olur.

14. Dolaşımda görevli tüm organlara ve damarlara zarar verir ve yapılarını bozar.

15. Yorgunluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü ve isteksizliğe sebep olur.

16. Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.