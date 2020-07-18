TOGG iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG fabrikası işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Hayattaki amaçlarımızla TOGG'da yaptığımız iş arasında çok güçlü bir anlam bağı vardır ve bu nedenle işimize tutkuyla sarılırız. Kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü ve ikna ediciliği bizim için önem taşır. Herkesin sorumluluk almasını ve yeni fikirler geliştirmesini bekleriz; başarımızı da bu şekilde değerlendiririz."

TOGG iş ilanları sayfasına baktığımızda Genel Başvuru ekranının açıldığına yer verildi. Genel Başvuru ekranında ise şartlar için şu ifadelere yer verildi:

Saygın bir üniversiteden Endüstriyel, Mekanik veya ilgili Mühendislik derecesi ve / veya Yüksek Lisans derecesi

İşletme, İnsan Kaynakları veya ilgili alanda lisans derecesi veya eşdeğer deneyim

Otomotiv sektöründe Ar-Ge, Üretim, Tedarik Zinciri veya Satın Alma rolleri için deneyim

Güçlü analitik ve problem çözme becerileri