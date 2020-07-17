Tenıtımını Başkan Erdoğan'ın yaptığı ve Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil ile ilgili TOGG'dan yeni bir kampanya başlattı. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, üreteceği yerli otomobile 2022 yılında başlanacak. Yeli otomobil ismi ve fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin önümüzdeki yıllarda açıklanması bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TOGG yenilikte ben de varım nasıl yapılır?
"Kişisel verilerin korunması kanunu aydınlatma metninini okudum" butonunu işaretleyen vatandaşlar diledikleri takdirde hemen altında bulunan sosyal medya paylaşım adresleri üzerinden görsellerini oluşturarak paylaşabiliyor.
2022 yılı sonunda doğuştan elektrikli ve bağlantılı ilk ürünümüz olan C segmenti SUV modelinin üretimine başlayacağız. Akıllı ve bağlantılı otomobilimizin etrafında oluşturduğumuz ekosistem dahilinde yeni hizmetler, yeni kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştireceğiz. İş ortaklarımızla ve çevremizde filizlenen girişim şirketleriyle yeni fikir ve teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlayacağız.
Grup açıklamasına göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.
YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR?
Yeli otomobil ismi ve fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin önümüzdeki yıllarda açıklanması bekleniyor.
YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Yerli otomobilin şasesi dikkat çekiyor. 30 dakikanın altında hızlı şarj imkanı veren otomobil, 300 km ve 500 km menzil opsiyonlarına sahip.
- Yerli otomobilde, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.
- Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.
- Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.
- Saatler sonra tanıtımı yapılacak yerli otomobilden ilk detaylar yerinde izleniyor. Etkinlik alanında bulunan yerli otomobilin şasesi dikkat çekiyor.
- Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.
YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, üreteceği yerli otomobile 2022 yılında başlanacak.