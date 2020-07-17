Tenıtımını Başkan Erdoğan'ın yaptığı ve Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil ile ilgili TOGG'dan yeni bir kampanya başlattı. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, üreteceği yerli otomobile 2022 yılında başlanacak. Yeli otomobil ismi ve fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin önümüzdeki yıllarda açıklanması bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de