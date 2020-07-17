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    • Ekonomi
    • 17.07.2020 22:09
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    • 17.07.2020 22:09
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    yla yeni sürprizler! 'ta hafta sonu indirimleri nelerdir?

    fiyat listesi merakla bekleniyordu. Firma tarafından hafta sonu raflarda yer alacak ürünler firma tarafından duyuruldu. 'ta bu hafta Colgate Micro İnce Siyah Yumuşak Diş Fırçası, Buzdolabı Düzenleyici, 180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu, Jetmix El Mikseri ve Ne Alırsan 3 TL kampanyası dikkat çeken fırsatlar arasındaki yerini aldı. İşte ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin fiyat listesi...

    ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğuyla yeni sürprizler!

    ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğuyla yarın raflarda yer alacak ürünler belli oldu. ŞOK'ta hafta sonu 180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu, Jetmix El Mikseri, Bez Maske 3'lü, Buzdolabı Düzenleyici, Ahşap Kapaklı Saklama Kabı ve Colgate Micro İnce Siyah Yumuşak Diş Fırçası dikkat çeken indirimler arasında yer aldı. Peki, ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler nelerdir? İşte o ürünlerin bilgiler...

    ŞOK 18 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu

    • Blok Kapak
    • Hızlı dondurma tuşu
    • Kapak iç aydınlatma
    • Gofrajlı alüminyum iç gövde
    • Dolap içi yerleşim ve kullanım kolaylığı sağlayan separatör
    • 177 LT Net Hacim
    • Kapak Kilidi
    • Tel Sepet

    Jetmix El Mikseri

    • 400W Güç
    • 5 hız kademeli
    • 4 Renk seçeneği
    • 1.1 mt. elektrik kablosu
    • Paslanmaz krom kaplama metal yoğurma, çırpma ucu
    • Kullanımı kolay, hafif ve pratik tasarım

    Haberler Ekonomi ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğuyla yeni sürprizler! ŞOK'ta hafta sonu indirimleri nelerdir?
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