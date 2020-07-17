ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğuyla yarın raflarda yer alacak ürünler belli oldu. ŞOK'ta hafta sonu 180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu, Jetmix El Mikseri, Bez Maske 3'lü, Buzdolabı Düzenleyici, Ahşap Kapaklı Saklama Kabı ve Colgate Micro İnce Siyah Yumuşak Diş Fırçası dikkat çeken indirimler arasında yer aldı. Peki, ŞOK 18 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler nelerdir? İşte o ürünlerin bilgiler...
ŞOK 18 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu
• Blok Kapak
• Hızlı dondurma tuşu
• Kapak iç aydınlatma
• Gofrajlı alüminyum iç gövde
• Dolap içi yerleşim ve kullanım kolaylığı sağlayan separatör
• 177 LT Net Hacim
• Kapak Kilidi
• Tel Sepet
Jetmix El Mikseri
• 400W Güç
• 5 hız kademeli
• 4 Renk seçeneği
• 1.1 mt. elektrik kablosu
• Paslanmaz krom kaplama metal yoğurma, çırpma ucu
• Kullanımı kolay, hafif ve pratik tasarım